“Por hombres no compito... Al menos yo te tenía bonito”: Karol G y Shakira

La canción, un reguetón con mezclas de electrónica, la empieza la paisa "... Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias...", otra alusión a un ex, en este caso Anuel AA, ex pareja de 'La Bichota'.

Para el coro, las colombianas hacen referencia a que no quieren volver con sus ex, pues no están dispuestas a "repetir errores", sobre todo ahora que les va mucho mejor.

"Bebé qué fue, no pues que muy tragadito. Qué haces buscando melao y sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te dejé bonito", dice el coro.

Seguidamente Shakira, que aparece en la primera parte del video con un vestido azul pegado a su cuerpo, canta sobre el dolor por su separación, pero aclarando que ya está en otra actualidad, concentrada en sus cosas. Como diría ella misma, facturando.