Según la herramienta desarrollada por OpenAI, será el imitador de Miguel Bosé quien se alzará con el jugoso premio de $500 millones tras una "magistral" interpretación que conmoverá al público en el último capítulo del programa.

El presentador Carlos Calero será el encargado de anunciar al 'doble perfecto' de esta temporada y en medio de la celebración los jurados extenderán sus felicitaciones al ganador.

"No solo has imitado a Miguel Bosé, sino que has incorporado su esencia. Ha sido un placer tenerte en el escenario", dirá Escola, según ChatGPT.

Mientras que Grisales supuestamente manifestará: "Has sido un verdadero artista en cada paso del camino. Tu capacidad para canalizar a Miguel Bosé ha sido asombrosa. ¡Felicidades!".

Por último, Pipe Bueno expresaría: "Eres un merecido ganador. Tu dedicación y talento han brillado desde el principio. ¡Felicidades, Miguel Bosé de ‘Yo Me Llamo’!".