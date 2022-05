“Es muy lindo poder integrar a mis hijos a mi carrera”: Shakira

Shakira, a quien también se le ha visto últimamente celebrando los triunfos de sus hijos en varias competencias de artes marciales, reveló que para la producción de la pieza audiovisual aún no tenía claro lo que quería, por eso un día mientras iba conduciendo les pidió a los pequeños que decidió traer al mundo junto al futbolista Gerard Piqué, que cerraran los ojos mientras escuchaban la canción y le dijeran lo que se imaginaban.

“El pequeñito Sasha (de seis años) me dijo que se imaginaba un robot, que yo estaba bailando con ese robot, algo que me pareció genial. A Milan (de nueve años) se le ocurrieron también otras ideas increíbles, no pudimos hacerlas realidad todas, pero sí pudimos recrear lo del fuego verde que también fue una de sus ocurrencias. La verdad es que fue muy lindo ver a mis hijos participar en la creación de este video. Todo partió desde ese punto y me ayudaron con elementos surrealistas, es muy interesante ver a los niños imaginar sin ningún tipo de preconcepto o de intelectualizar las cosas, pero conectando con el inconsciente, así que fue delicioso poderlos integrar a mi carrera y de vivir esa experiencia de crear algo junto conmigo”

El resto fue desarrollado por ella junto a su equipo de producción, seleccionando uno a uno los colores, estructurando el taller de soldadura y adentrándose al mundo de Rauw Alejandro.

Agregó que todo el set fue construido en menos de cinco días, todo un récord que dejó abrumada a la reina del pop latino.