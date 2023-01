Miley Cyrus se venga de su ex con la canción “Flowers”, como Shakira

"No quería dejarte, no quería mentir, comencé a llorar pero luego recordé. Yo me puedo comprar flores", canta Cyrus en el tema cuya fecha de estreno coincidió con el 33 cumpleaños de Hemsworth.

Con el estreno de "Flowers", Cyrus ha lanzado oficialmente su nuevo álbum "Endless Summer Vacation", cuyo adelanto anunciaba la versión "más fuerte y segura" de la cantante y que promete tener sus reflexiones más íntimas en su camino hacia la sanación personal.

Si bien han pasado dos años desde que Cyrus se divorció de Hemsworth, la sospecha de que la actriz de "Hannah Montana" quería enviarle un mensaje al actor con ese tema se generó cuando la cantante eligió el día del cumpleaños de su ex para hacer el lanzamiento.