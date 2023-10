Ella es Michelle Durango, la esposa y socia de Rigoberto Urán

La producción, que luego estará disponible en la plataforma de streaming Prime Video, está basada en el libro homónimo escrito por Andrés López y cuenta detalles inéditos de la vida del deportista paisa.

“En la novela verán que no siempre está haciendo chistes, a veces está hablando serio y tiene sus momentos normales, a veces está sufriendo por plata, pero hay otros momentos en los que es divertido. Ahí está la clave, mostrar un Rigoberto que la gente no conoce, un Rigo más humano, que no siempre está haciendo chistes, que puede sufrir, que se puede molestar, que puede llorar”, dijo Juan Pablo Urrego.