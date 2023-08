Así luce la hija mayor de Ana María Orozco de ‘Yo soy Betty, la fea’

Ana María Orozco encarnó el papel de ‘Betty’, una mujer con un particular look con prendas de vestir que no eran acorde a su edad, una de las vestimentas más repetidas eran los faldones largos y anchos, usaba el pelo recogido, anteojos bastante gruesos para su rostro.

‘Betty’ tenía una gran capacidad intelectual y en Ecomoda, la empresa donde trabajaba, logró alcanzar sus objetivos personales en su carrera como economista.