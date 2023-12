Ella es Adonay Ardila Urueña, la mujer que inspiró el popular tema decembrino

Después de ese encuentro, Erazo confesó que en uno de esos momentos que fue a saludar a Adonay, le habían comentado que se había ido a vivir a Risaralda y, para su infortunio, había contraído matrimonio con otro hombre.

“Cuando esa vaina me pasó me dio una cuestión, pero bueno. Total a mí me dio mucho dolor esa vaina porque lo que te digo, yo vivía enamorado de Adonay”, le dijo el autor al periódico,

Y continuó su relato: Yo la visité y ella me dijo: ‘Ya me casé’. “Entonces yo le dije: ‘¡hombe! cómo va hacer esa vaina, me mataste”.

Lo cierto fue que nunca terminaron juntos, sin embargo, se convirtió en el motivo de una canción icónica para el país y que a pesar de su fallecimiento en 2022, cada vez que se entona las letras del popular tema se invoca también a una musa de un amor que nunca fue.