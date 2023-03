Elianis Garrido se desmayó en la emisión del programa ‘Lo sé todo’: esto dijo

A través de una cámara de seguridad, se evidenció que Garrido tuvo un exceso de tos, intentó levantarse para retirarse del set y segundos más tarde, se cayó de la silla; de inmediato, fue atendida por un equipo médico.

“Le complicaba respirar, vivimos un momento impresionante. No sabíamos qué hacer. Nos demoramos en la pausa para regresar”, dijo Osorio.

Luego de lo sucedido, Garrido explicó en su cuenta de Instagram que ha presentado quebrantos de salud en los últimos días y agradeció a las personas que la acompañaron en el proceso.

“A todos los que me han escrito y se han preocupado genuinamente por mí: gracias desde el fondo de mi corazón, no he podido leer todos los mensajes. Ya me podré al día con calma en cuanto me sienta mejor”, escribió.