Así le fue a los famosos que se lanzaron a estas elecciones regionales 2023

De igual forma, estas elecciones territoriales tuvieron una participación mediática de varias figuras populares en redes sociales y en la farándula colombiana, que aspiraron a alguno de los cargos populares y en la mayoría de casos ‘se ahogaron’.

Tal es el caso de personalidades como Lily Díaz, hija del ‘Cacique de La Junta’, Diomedes Díaz que se encontraba postulada a una curul en el Concejo de Barranquilla. Sin embargo, solo obtuvo un total de 3096 votos, por lo que fue una de las perdedoras en estos comicios.

En redes sociales, la hija de Diomedes aseguró: “Gracias a cada una de las personas que votaron por mí de corazón. Soy nueva y no pude quedar con tanta trampa que hay en la política pero me siento muy orgullosa de que cada voto que me salió fue limpio”.