Javier Matta contó por qué terminó su relación con Ana del Castillo

“Yo a ella no le fui infiel, pero sí en esa relación me di cuenta de muchas actitudes que yo creía y normalizaba y no eran las correctas. Ella me ayudó significativamente a darme cuenta de que no era un buen novio, que venía con actitudes”, indicó.

Además, el samario se refirió a la una supuesta fotografía intima que habría sido el inicio para que la relación entre el acordeonero y la cantante terminaran.

“Siempre que nos acercábamos a cualquier persona nuestros amigos, la gente en común, era ¡ay, Javier Vidal!, que no sé qué, entonces ya era como fastidioso”, expuso.