El regreso de Lucero a la televisión se marca con la serie ‘El gallo de oro’

En la serie, que se estrenó este jueves en el servicio de streaming ViX, Lucero interpreta a Bernarda Cutiño alias La Caponera, una cantante de palenques con un don especial para los juegos de apuestas como las peleas de gallos.

“Es una mujer muy dura, muy ruda”, dijo Lucero el martes en una entrevista previa a la alfombra roja de la serie, en la que también tuvo una presentación musical.

“Este personaje tiene todo lo que yo estoy buscando, la historia es buenísima, el proyecto es brutal... Es una mujer adelantada a su época, es una visionaria, una mujer que no se conforma, que no es obediente, que no es sumisa, ella canta para ser libre”.

Lucero, quien previamente ha actuado en telenovelas como “Chispita”, “Lazos de amor”, “Soy tu dueña”, “Mañana es para siempre” y películas como “Fiebre de amor” y “Zapata, el sueño del héroe”, describió a “El gallo de oro” como un homenaje a México, donde los palenques, los pueblos y hasta la ropa de los personajes hablan de sus tradiciones.