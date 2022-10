“Sentía que se me iba el mundo”: Edwin Garrido sobre efectos de esteroides

“Yo me levantaba y sentía que se me iba el mundo. El cuerpo bien, pero tenía mareo, sentía que se me iba el equilibrio; tenía problemas de ansiedad, de sueño, estaba malhumorado, mi mamá me tenía miedo”, señaló garrido.

Fue ese el motivo por el que decidió dejar de usar esteroides y retirarse de las competencias. Todo para regalarse “más años de vida saludable”. Además, indicó que volverá a la actuación.

“Ya no me dedico a ser atleta, sino que soy actor. (...) Es bueno empezar a ver el ejercicio físico como algo que nos ayuda a regalarnos más años de vida saludable a todos”, expresó en ‘La Red’.