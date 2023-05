Ed Sheeran se retiraría de la música si es declarado culpable de plagio

El cantante Ed Sheeran está siendo demandado por aparentemente plagiar la canción ‘Let’s get it on’ de Marvin Gaye en su composición de nombre ‘Thinking out loud’, por lo que ha amenazado con dejar la música si el juicio se vuelca en su contra.

Para el artista inglés, el proceso lo hacer sentir “disminuido”, porque asegura le ha invertido muchos años a escribir sus propias letras e interpretarlas, lo cual considera le sale de forma “natural”.