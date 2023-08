“Vi la camiseta como un signo patrio y no un símbolo de publicidad”: Dominic

Gran revuelo causó la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, de hacerle un llamado al influenciador alemán Dominic Wolf por utilizar la camiseta de la selección Colombia con fines publicitarios.

El 'influencer' ha manifestado sentirse "decepcionado", pues asegura que no hay ningún colombiano que se ponga más la camiseta que él, demostrando su amor por el país.

En entrevista con El Espectador, el creador de contenido digital volvió a referirse del tema y señaló que se pone la camiseta "por el amor a Colombia, porque yo vi la camiseta como un signo patrio y no un símbolo de publicidad o una camiseta con derechos de imagen de la federación".

Así mismo contó que lo ocurrido con la FCF no lo ha llevado a replantear su presencia en Colombia. "No me he replanteado mi presencia en Colombia. Soy feliz y sé que lo que representa a Colombia es su diversidad, su gastronomía, sus paisajes, su clima, su gente. Y los colombianos me han respaldado", relató en ese medio.

Sobre el uso de la camiseta, el influencer alemán dijo que inclusive con sus videos mucha gente en Colombia y el mundo se animó a comprar la prenda por el hecho de que él la tenía puesta. "Así funciona el mercadeo", puntualizó.

Frente a esta polémica, la Federación había explicado en una misiva lo ocurrido. "A nuestro juicio, se está haciendo un uso ilegitimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la camiseta oficial de la Selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF", expone Andrés Tamayo, secretario general de la FCF, en una misiva.

La FCF explicó que lo perjudicial no es el uso en sí de la camiseta sino los fines para las que se utiliza, que el caso del influenciador son comerciales con marcas no patrocinadoras de la selección.