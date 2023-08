Dominic Wolf, en líos por usar camiseta de la Selección con fines comerciales

El reconocido ‘influencer’ alemán Dominic Wolf, quien se ha viralizado en redes sociales por su amor y encanto por Colombia, estuvo en líos con la Federación Colombiana de Fútbol porque le pidieron eliminar los videos en los que portaba la camiseta de la selección Colombia al asociarla con marcas comerciales, algo que fue aceptado por el extranjero y procedió a borrar los contenidos.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Dominic Wolf contó lo ocurrido y expresó sentirse "decepcionado y frustrado", debido a que incluso la FCF le dijo que tenía tres días hábiles para eliminar los videos portando la camiseta de la Selección.

“En un momento me emocioné porque pensé que me decían algo bonito por siempre utilizar la camiseta con orgullo, o que me iban a invitar a un partido, pero no. Quedé en ‘shock’ porque escribieron que tenía tres días hábiles para bajar los videos porque si no iban a empezar acciones legales en mi contra, ¿qué tal esto?”, dijo.

Para Dominic, esto fue un golpe para él por los cuatro años que ha vivido en el país portando en múltiples ocasiones la camiseta.

“Creo que no hay ningún extranjero ni ningún colombiano que se ha puesto tanto la camiseta estos años tanto como yo. Siempre lo he hecho por el amor e identidad que tengo con mi país, Colombia”, puntualizó.

“Siempre lo vi como una prenda con un signo patrio, nunca lo vi como algo publicitario”, puntualizó el 'youtuber' en diálogo con Blu Radio.

Sin embargo, señaló que decidió bajar el contenido porque no quiere tener inconvenientes con las leyes colombianas. “Respeto el comunicado, respeto las leyes colombianas y por eso retiré videos de mis redes sociales”, afirmó a esa emisora.

Finalmente puntualizó que seguirá haciendo videos demostrando su amor por el país. “Me siento como cuando le ayudas a alguien por muchos años sin pedir nada a cambio y llega al final para darte un puño…estoy supremamente triste y decepcionado. Seguiré haciendo mis videos positivos sobre Colombia y seguiré apoyando a mi Selección, pero todo esto lo haré sin la camiseta que tanto adoraba”, concluyó.