Dominic Wolf podría usar otra camiseta de Colombia, tras advertencia de FCF

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Dominic Wolf contó lo ocurrido y expresó sentirse "decepcionado y frustrado", debido a que incluso la FCF le dijo que tenía tres días hábiles para eliminar los videos portando la camiseta de la Selección.

“En un momento me emocioné porque pensé que me decían algo bonito por siempre utilizar la camiseta con orgullo, o que me iban a invitar a un partido, pero no. Quedé en ‘shock’ porque escribieron que tenía tres días hábiles para bajar los videos porque si no iban a empezar acciones legales en mi contra, ¿qué tal esto?”, dijo.

Para Dominic, esto fue un golpe para él por los cuatro años que ha vivido en el país portando en múltiples ocasiones la camiseta.

“Creo que no hay ningún extranjero ni ningún colombiano que se ha puesto tanto la camiseta estos años tanto como yo. Siempre lo he hecho por el amor e identidad que tengo con mi país, Colombia”, puntualizó.

Incluso la embajadora de Alemania en Colombia Marian Schuegraf se pronunció en sus redes sociales en favor de su compatriota Dominic Wolf.

La funcionaria diplomática publicó en su cuenta de Twitter una fotografía en la que aparece luciendo la camiseta de la selección Colombia y sosteniendo con sus manos un balón de fútbol. Marian Schuegraf acompañó la imagen con un mensaje de apoyo para el ‘influencer’ alemán, quien se ha viralizado en redes sociales por su amor y encanto por nuestro país.

“Espero no me quiten mi camiseta de la selección. ¡Ánimo, Dominic!”, escribió la embajadora de Alemania en la red social.

Ante el revuelo que causó la decisión, la Federación Colombiana de Fútbol salió a explicar en una carta sus razones.

“A nuestro juicio, se está haciendo un uso ilegitimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la camiseta oficial de la Selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF”, indicó Andrés Tamayo, secretario general de la FCF, en la misiva.