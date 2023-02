Disney+ retiró en Hong Kong otro episodio de Los Simpson por críticas a China

Walt Disney Company ha eliminado de su servicio de transmisión de vídeo en Hong Kong un episodio de la serie animada estadounidense "Los Simpson" que contiene una referencia a "campos de trabajos forzados" en China.



El segundo capítulo de la última temporada, "Lisa enfadada", que se emitió por primera vez en octubre, no está disponible en el servicio digital Disney Plus de la empresa estadounidense en la ex colonia británica, según pudo comprobar EFE.