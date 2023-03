Rafael Santos rechazó 10.000 dólares que Diomedes le dio para sus estudios

“Lo primero que se me vino a la mente fue la imagen de mí llegando amanecido un domingo pa’ lunes, a la universidad. A mí me gusta es el canto, cantando me siento vivo, cantando es la forma de acercármele a la gente, yo soy tímido. Papá yo le voy a decir la verdad, porque yo no quiero fallarle a usted nunca y no quiero que le vayan a decir: ‘vino el hijo de Diomedes, borracho, vuelto loco, y me dañó la clase’. Yo voy es a cantar”.

A lo que Diomedes Díaz respondió: “¿Ah, es que tú crees que vas a ser Diomedes? Otro Diomedes no va a haber, Santos. Pero vamos a hacer una vaina, coge 5 (5.000 dólares) que yo me voy a bebé 5 (5.000 dólares) y hacé lo que se te dé la gana”.

Para Rafael Santos fue una gran oportunidad para lanzarse a la música, por esa razón, decidió aprovechar el dinero para su primer trabajo discográfico en compañía de Álvaro López.