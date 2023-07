Estas son las 5 mejores canciones de rock de la historia, según una IA

Esta fecha fue escogida en honor a uno de los conciertos más grandes y legendarios en el rock. Uno en el cual participaron algunas de las bandas más importantes de aquella época (1985) con la finalidad de recaudar fondos para las comunidades del norte de África: el Live Aid.

Dicho recital marcó de por vida la historia del rock and roll, al igual que muchas de las presentaciones de bandas y artistas como Queen, Rolling Stones, David Bowie, Madonna, Paul McCartney, The Who, Phill Collins y Eric Clapton, entre otros.

Por lo cual, como forma de conmemorar este día, algunos fanáticos decidieron crear una lista con las mejores canciones de rock con ayuda de ChatGPT. Estas serían las siguientes: