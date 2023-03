Día de la Mujer: critican a periodista por llamarlas “tercas y chismosas”

Finalmente, ante la lluvia de críticas y comentarios, el periodista afirmó que es consiente que su estilo genera discordias.

“NO soy Perfecto, soy un ser humano de carne y hueso, con virtudes y defectos, NO me gusta “maquillar” las cosas, soy directo y “alérgico” a la mentira, hipocresía y a la farsa, de igual forma soy consciente que mi estilo crea discordia, pero NO ando ni con engaños ni con rodeos”.