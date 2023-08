Desde Taylor Swift hasta Jorge Celedón en la playlist del Mundial Femenino

Tal como sucedió en el mundial de Qatar 2022, cada federación participante en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, que actualmente se está jugando en Australia y Nueva Zelanda, tuvo la difícil tarea de seleccionar una o máximo dos canciones para que sonaran en el estadio cada vez que una de sus jugadoras anotara un gol.

Las canciones del Playlist del Mundial Femenino de Fútbol incluyen géneros como: electrónica, rap, pop y cumbia.

Este es el listado: Argentina: La cumbia de los trapos (Yerba Brava); Australia: Losing It (Fisher), Brasil: Pagodão do Birimbola (Machadez, Mousik, and Os Quebradeiras); Canadá: Fire On Up (Paper Kings); China: Let's Go (Jike Junyi); Colombia: Nuestra fiesta (Jorge Celedon, Jimmy Zambrano); Costa Rica: Ole Ole (Los Ajenos); Dinamarca: VI(K)vinderEM (Lidt Til Lægterne, Kvindelandsholdet); Inglaterra: Alive (Jacob Banks, Chase & Status) y Sandstorm (Darude); Francia: Freed from desire (Gala); Alemania: Zombie Nation (Kernkraft 400); Haiti: Toup Pou Yo (Barikad Crew); Italia: Un Amore Cosi Grande (Negramaro); Jamaica: Champ (Govana); Japón: Shouri No Emi Wo Kimi (Ukasuka-G); República de Corea: To Victory (TransFixion); Marruecos: Ana Maghrabi (Douzi); Paises Bajos: Liberté (Parla & Pardoux); Nueva Zelanda: Freed From Desire (Gala); Nigeria: Sability (Ayra Star); Noruega: Vi Vinner (Ugbad Musti); Panamá: Brasil (DJ Habias, DJ Nax); Filipinas: Noypi (Bamboo); Portugal: Melhor de mim (Mariza); República de Irlanda: This Girl (Kungs, Cookin' on 3 Burners); Sudáfrica: Mnike (Tyler ICU & Tumelo.za); España: Está por venir (Farga) y Mi gran noche (Raphael); Suecia: Våran sång (Miss Li); Suiza: Freed From Desire (Gala); Estados Unidos: …Ready For It? (Taylor Swift); Vietnam: Việt Nam Ơi (Minh Beta); Zambia: Copper Queens Zambia (Orga Kent)