Un medallista olímpico y una exreina, entre participantes del Desafío 2022

El 8 de marzo fue la fecha elegida para el lanzamiento del concurso, que será conducido por Andrea Serna, que en esta edición del Desafío The Box 2022 no estará acompañada por Daniella Álvarez, quien debió ausentarse para dar continuidad a sus procesos médicos, dejando libre el lugar para la llegada de la modelo, ex reina y abogada caleña, Gabriela Tafur.

Sin importar la procedencia, cada uno de los participantes deberá trabajar en equipo para luchar por las recompensas, que serán entregadas a lo largo del reality. Se han destino más de 1.000 millones en premios, que no solamente serán para los participantes, sino también para los televidentes que sigan noche tras noche el programa de Caracol Televisión.

Cada uno de los participantes dará lo mejor en cada prueba y en las últimas horas han causado especial revuelo debido a que se conoció el listado con todos los nombres que harán parte de esta edición del Desafío 2022.