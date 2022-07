‘Depredador’: 35 años cazando seguidores por el mundo

La cinta que debutó en la pantalla gigante el 12 de junio de 1987 fue todo un éxito, consiguiendo reseñas positivas tanto de la crítica como del público. Su recaudación también lo demuestra, ya que consiguió más de $98 millones de dólares.

La primera criatura era una especie de escarabajo con colores marrones y algunos artilugios poco creíbles que no infundían miedo. Afortunadamente la producción se percató de que la criatura no servía. En ese momento Arnold le comentó al director que tenía un amigo que podía hacerse cargo de la situación. El gran Stan Winston, artista de efectos especiales, se encargó de darle un aspecto mucho más temerario y realista, al dotarlo de mandíbulas, gran altura y musculatura. El encargado de darle vida en un principio a la criatura fue Jean-Claude Van Damme, quien no duró mucho, ya que fue despedido por las constantes quejas primero porque su rostro no se veía y segundo por problemas en el set. Sucede que cuando el actor belga tenía que hacer las escenas más complicadas, como saltar entre árboles o descender al suelo, solía desmayarse.

En el momento de la filmación, el calor en Guatemala se hacía sentir con creces. Van Damme, al tener el traje, sudaba más de la cuenta y esto le provocaba una deshidratación que lo llevaba a tener desmayos. Su lugar lo terminó tomando Kevin Peter Hall, que con sus dos metros y diecinueve centímetros de altura, le dio un aspecto mucho más intimidante. En esa labor también fue vital el aporte del actor de doblaje Peter Cullen, que dotó al Depredador de sonidos guturales.

A 35 años de su lanzamiento, la historia creada por los hermanos Jim y John Thomas presentó a una de las criaturas más icónicas del cine, sin olvidar que sentaron las bases para lanzar una franquicia que además del cine exploró el mundo de los cómics y los videojuegos.