“Es mi cara, es mi plata”: Dayana Jaimes a críticas sobre su aspecto físico

Sin embargo, dichas palabras no cayeron en gracias a la musa de Martín Elías, quien le pidió a la mujer no opinar sobre sus decisiones.

“señora deje de opinar de las decisiones de los demás, en la publicación yo no le pregunto si me veo bien o qué debo dejar de hacerme. Es mi cara, es mi plata, y yo veré qué hago con ella. Nadie ha pedido su opinión y ojalá lo entienda y lo aplique en su vida, donde no pidan su opinión, no la de”, afirmó.