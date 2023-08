Con Qué onda perdida, Danny Daniel pide pista entre los salseros

"Qué onda perdida ya volvió el cabrón que más te ha querido, y aunque no quieras saber de mi te digo, no te puedo olvidar y la neta tampoco he querido" dice el coro de la canción la cual fue compuesta por Gerardo Coronel.

Con este tema denominado Qué onda perdida, Danny Daniel se la juega toda por impactar en el público juvenil.

El video oficial del tema fue dirigido por Andrés Capera bajo AFCA PRODUCTIONS, en él podemos ver a Danny Daniel cantando con todo el sentimiento y carisma que lo caracteriza este poderoso tema dedicado a esa mujer que lo trae loco y con la cual quiere volver a empezar de nuevo y recuperar el tiempo perdido.

En su cuenta oficial de YouTube, Danny cuenta con 156 mil suscriptores y más de 108 millones de reproducciones, lo que deja ver el reconocimiento que ha tenido a lo largo de los años gracias a los éxitos 'Vete ya', 'Te da lo mismo', 'Hechizo' y 'Tu Mirada'. Cabe destacar que, para celebrar sus 15 años de exitosa carrera musical, el artista de salsa lanzó en diciembre del año pasado el disco 'Inolvidable' del cual se desprenden 12 canciones entre ellas éxitos de su carrera, homenajes a grandes de la música, donde el artista conmemora un antes y un después de su vida artística.

“Me siento muy emocionado de traer esta propuesta que viene con el estilo que me caracteriza, he tratado de ser lo más fiel posible a mis orígenes y creo que esto va a sonar con fuerza por muchos lugares”, dijo Danny Daniel que es fuerte en plazas como México.