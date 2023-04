Daniella Álvarez rompió el silencio y habló de su relación con Daniel Arenas

Las postales e historias en las redes sociales que un día fueron el reflejo del profundo amor entre la barranquillera y el bumangués, ahora hacen parte del pasado, pues ninguno de los dos ha vuelto a publicar imágenes en las que se les vea juntos. Es más, recientemente, la ex presentadora del ‘Desafío The Box’ visitó Estados Unidos, país en el que se encuentra radicado Daniel debido a su nuevo trabajo como conductor del programa ‘Hoy Día’, de la cadena de televisión internacional Telemundo; pero no se les vio juntos.