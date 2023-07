Daniella Álvarez viajó a Australia para apoyar a la selección Colombia

“Mi segunda opción era decidir ser feliz, hacer mi plan favorito, no perderme ni un segundo de entrar al mar y pensar que quienes me verían pensarían: “wow, qué fuerte, que le habrá pasado, pero ella está feliz y que personalidad tan linda que tiene”. Así que me quedé con la segunda opción! Esta es mi decisión, y cada vez que voy a la playa refuerzo mi mente en positivo, recordándome que mi vida es un milagro que mi Dios me concedió y que quiero aprovecharla al máximo!”, escribió en su red social.

“Por nada ni nadie dejemos de hacer lo que nos hace feliz, abracemos nuestras diferencias. Llevaré por el resto de mi vida esta cicatriz en mi abdomen, me falta una pierna, pero todos los días que me miro al espejo mis cicatrices me recuerdan lo valiente que fui, que soy y el propósito de vida tan especial que Dios me regaló al darme estas diferencias”, concluyó.