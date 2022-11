Daniela Ospina reveló el momento más difícil de su vida

"Este momento, este proceso… Es el que más ha marcado mi vida, me dejó con un corazón más frágil, me dejó con dolor, pero sin duda alguna me dejó con una responsabilidad mayor. El amor es tan lindo que hasta puede trascender. Y hoy es de aquí hasta el cielo", respondió.

La modelo compartió junto a la respuesta una fotografía de su padre, Hernán Ospina, mientras permanecía internado durante su lucha contra el cáncer de páncreas.

El antioqueño perdió la vida el pasado 12 de julio de 2019 en la finca de su hijo ubicada en Rionegro.