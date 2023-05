“Da asco”: Rosalía sobre artista que publicó un desnudo falso de ella

“Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena”, escribió en su perfil de Twiter la superestrella.

La fotografía fue subida por JC Reyes a sus historias de Instagram, en las que momentos previos en un video comentó: “Yo no puedo estar subiendo las fotos de la chavala, foto que me manda a mí, tío. Eso sería de sinvergüenza, ¿no? Estaba pensando lo malo que sentía. No era pa’ que se altere de esa manera”.