Así recuerdan a Jota Mario Valencia tras cuatro años de su fallecimiento

El mundo de la televisión colombiana sufrió profundamente la muerte de Jorge Mario Valencia Yepes, mejor conocido como Jota Mario Valencia, pues era uno de los presentadores más queridos por los televidentes y por los colegas mismos.

En sus 40 años de carrera profesional, Jota Mario recorrió varios programas televisivos de los grandes canales del país. Desde sus inicios en el espacio ‘Valores Humanos’ del Noticiero PROMEC, el cual también llegó a presentar, hasta el programa ‘Muy Buenos Días’ del cual se retiró en septiembre de 2018.

El presentador pasó por otros programas como ‘Encuentro’ y ‘Todos contra todos’, presentó ‘Buenos días Colombia’ con Amparo Peláez y Carlos Antonio Vélez.

Pasó por el Canal Caracol con varios programas como ‘Adan y Eva’, ‘Domingos Gigantes’, 'Cazadores de la fortuna', ‘Sábados Felices’ y hasta ‘Día a Día’.

Su fallecimiento, en junio de 2019, dejó un vacío entre sus colegas, entre ellos Laura Acuña, quien fue tal vez la más cercana al trabajo de Jota Mario. Este martes, la presentadora compartió una emotiva foto de su hija junto a Jota Mario. "Haces falta todos los días", escribió.

Laura Acuña siempre ha expresado su cariño a Jota Mario. En su momento recordó al presentador en una entrevista en el programa de Eva Rey.

La española le preguntó cómo se ha sentido después de la partida de Jota y ella entre lágrimas respondió, “eso no mejora, es decir, uno entiende y aprende con la ausencia de esa persona, pero hoy en día, después de casi cuatro años que va a cumplir este año de haberse ido para otro barrio, como decía él, todavía me duele, todavía lloro, mencionarlo es difícil, no mejora”.

La presentadora reveló que ha soñado varias veces con él y eso la ayuda a estar más tranquila, “tú aprendes. Hay momentos en los que tú sientes un poquito de paz, porque soñaste con él, porque lo sentiste de alguna manera, porque si hay una cosa que es muy cierta y es que ellos nunca se van”.

Acuña finalizó diciendo que escucha los últimos audios que le envió el presentador: “yo tengo los audios todavía, la línea ya no existe, pero yo tengo audios guardados porque de alguna manera recordar las cosas divertidas y hablar de él (…) todas esas cosas ayudan, pero en mi caso no se ha hecho más fácil y cada vez que me sueño con él me levanto feliz”

Este martes 6 de junio, el actor Salomón Bustamante escribió unas emotivas palabras para recordar al presentador en un aniversario de fallecido.

“Si les soy sincero, no me gusta aferrarme al pasado, pero tengo que aceptar que el mismo hace parte de nuestras vidas, existen momentos y personas que nunca podrás olvidar”, escribió Bustamante.

Asimismo, señaló que hay muchas personas que llevan en su corazón a Jota Mario: “Hoy han pasado 4 años desde tu partida y todavía muchos te llevamos en el corazón, gracias JOTA por las enseñanzas, y en donde quiera que estés, ten presente que no nos acostumbramos a tu ausencia!!!”, agregó.

Por su parte, Gineth Fuentes, pareja sentimental del presentador, dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: "Hoy se cumplen cuatro años de tu partida y tu voz retumba en mi mente y corazón, recuerdo cada mañana, cuando al son de un café hacíamos planes, me contabas historias, siempre había algo nuevo que querías hacer, algo nuevo que querías escribir, algo nuevo que querías desarrollar. Oírte me hacía feliz. Gracias por tanto amor mi amor!!! Hoy quiero compartir uno de mis poemas favoritos, esos que guardo en lo más profundo de mi alma y que hace parte de una colección muy linda que escribiste y grabaste para mi".