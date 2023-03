Laura Acuña recuerda a su Jota Mario Valencia: "Todavía lloro"

La presentadora reveló que ha soñado varias veces con él y eso la ayuda a estar más tranquila, “tú aprendes. Hay momentos en los que tú sientes un poquito de paz, porque soñaste con él, porque lo sentiste de alguna manera, porque si hay una cosa que es muy cierta y es que ellos nunca se van”.

Acuña finalizó diciendo que escucha los últimos audios que le envió el presentador: “yo tengo los audios todavía, la línea ya no existe, pero yo tengo audios guardados porque de alguna manera recordar las cosas divertidas y hablar de él (…) todas esas cosas ayudan, pero en mi caso no se ha hecho más fácil y cada vez que me sueño con él me levanto feliz”