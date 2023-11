Jessica Cediel responde a críticas por video en el que aparece orando

“Recuerden que cada uno de nosotros lleva su propia carga, así que seamos más misericordiosos a la hora de juzgar. Yo no digo que todo el mundo debe pensar o creer lo que yo creo, no se confundan. Cada quien es libre. Pero sí les aseguro que desde esta posición pública en la que Dios me puso sí compartiré mi fe con orgullo! (...) Anhelo que mi testimonio pueda cambiar vidas para nuestro señor Jesucristo. Yo busco agradarlo solo a él”, sostuvo.

Y añadió: “Estoy en guerra por mi vida, por mi espíritu, por una eternidad junto a ÉL en la tierra prometida. Y si eso implica enfrentar señalamientos y burlas estoy dispuesta. Y si eso implica ganar más almas para el señor estoy dispuesta. Pasé de ser una víctima más de las tinieblas de este mundo para ser una guerrera del ejército celestial. Recuerden que la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra entidades y potestades”.