¡Cristina Hurtado llegó a los 40! Así celebró su cumpleaños

En las fotos me falta mi Juan José Narváez que anda cumpliendo sueños! Esta celebración estuvo tranquila y hermosa pues todos estamos cargando baterías para lo que nos espera mañana!”, escribió en un post al día siguiente de su cumpleaños.

Su publicación dejó entrever que la celebración aún no acaba pues agregó: “Quien sabe qué sorpresas me tiene preparadas mi Josse Narváez lo que me hace más feliz es saber que vamos a estar los 5 juntos, disfrutando y celebrando la vida!".