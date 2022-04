Rubén Blades deleitó a Bogotá presentando su álbum ‘Salswing’

El momento más emotivo de la noche sucedió cuando Blades recordó a su madre y sonaron en el piano las reconocibles notas de ‘Amor y control’, que pusieron de pie a un público que cantó con mucho sentimiento, especialmente aquellos que estuvieron en familia en el concierto o los que perdieron a sus seres queridos durante la pandemia.

Al finalizar esa canción, los asistentes aplaudieron con mucho ímpetu a un Blades emocionado por la conexión tan fuerte que estableció con Bogotá en ese momento.

El cantautor panameño dedicó también una parte de su concierto para tocar algunos de los temas de ‘Salswing’, entre ellos ‘The way you look tonight’ de Frank Sinatra, cuya imagen fue proyectada en la pantalla más grande.

El otro gran momento del concierto ocurrió cuando habló de ‘El Cantante’, una canción que compuso pero que hizo famoso su amigo Héctor Lavoe. La gente volvió a levantarse no solamente a cantar sino a bailar también ante el júbilo del artista y de la orquesta, contagiados del entusiasmo del público.

También interpretó ‘Ojos de perro azul’, pero antes de hacerlo contó una anécdota sobre lo que vivió con el nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez, cuyos cuentos adaptó para las canciones del álbum ‘Agua de Luna’ (1987), y le dedicó la versión tocada esta noche.

Para cerrar el concierto, el Poeta de la Salsa interpretó tres de sus canciones más reconocidas: ‘Maestra Vida’, que confesó que hoy tiene un significado muy diferente al que tenía hace 42 años cuando la escribió; ‘Pedro Navaja’, con la que el público bailó por última vez, y ‘Patria’, con la que agradeció a Colombia por una noche inolvidable.

Sin embargo, cuando ya se había despedido, decidió escuchar al público que pedía otra canción y pasó de las tres horas de concierto con ‘Yo puedo vivir del amor’, algo que se evidenció durante toda la noche.