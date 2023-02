¿Cómo terminó la relación de Karol G y Anuel AA?

Recientemente, Karol G confirmó la colaboración con Shakira en la canción ‘TQG’ que hace parte del cuarto álbum de la cantante paisa ‘Mañana será bonito’.

"(...) Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias...", otra alusión a un ex, en este caso Anuel AA, expareja de ‘La Bichota’.

Para el coro, las colombianas hacen referencia a que no quieren volver con sus ex, pues no están dispuestas a "repetir errores", sobre todo ahora que les va mucho mejor.