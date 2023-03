Claudia Bahamón publicó fotos de los implantes mamarios que le extrajeron

Después de la polémica causada por un comentario de la presentadora de ‘Día a Día’, Carolina Cruz, la modelo Claudia Bahamón contó su experiencia sobre las prótesis mamarias.

A través de post en Instagram la presentadora de MasterChef Celebrity, contó que se retiró las prótesis mamarias, “hoy me gustaría resaltar los sentimientos que se desencadenaron en mi interior luego de haber visto las fotos de los implantes que estaban dentro de mi cuerpo. Lloré sin parar horas. Decidí no quedarme con ellos y, en cambio, tomé la decisión de mandarlos a las biopsias y los procedimientos necesarios. Resultados perfectos gracias a Dios. Me cuestioné infinitamente por la decisión que en algún momento de mi vida tomé.”