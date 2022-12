Chyno Miranda rompe el silencio: habla de su salud y de su relación actual

En una entrevista con Irrael Gómez, publicada en su canal de Youtube, el cantante de 38 años relató el momento en que fue internado por primera vez; habló sobre su relación con su madre Alcira Pérez y su novia Astrid Torrealba Falcón; y sobre la razón del regreso a Venezuela.

“Tía Panchita fue un centro donde estuve casi por un año, once meses, me enseñó a reencontrarme conmigo mismo, a tener mucha paciencia, me enseñó lo bueno y lo malo de la vida. Fue bastante difícil en muchas cosas, viví muchos momentos perturbadores, de lejanía, me separaron de mis seres queridos, me decían que no iba a verlos porque estaba muy ansioso, decían que no me podían llamar nunca más ‘Chyno’…”, dijo en la primera parte de la entrevista, que tiene como duración unos 30 minutos.

De ese centro de rehabilitación, Chyno aseguró que fue ingresado sin su autorización. “El 22 de diciembre fui cesado, cuando desperté estaba allá y no entendía nada. Traté de salir, ofrecí a los enfermeros dinero en dólares para que me dieran información. Me intenté escapar en varias oportunidades, no vi a mi familia durante más de 50 días. Me sedaban cuando intentaba escapar”, detalló el venezolano.

Tras todo esto, Jesús asegura estar mucho mejor de salud, aunque se encuentra internado en una clínica de Caracas. Al artista le fue diagnosticado en 2020 neuropatía periférica como consecuencia de haber sufrido de Covid.