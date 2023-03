Christian Chávez confesó que lo obligaron a revelar su orientación sexual

El cantante afirmó que fue obligado a revelar su orientación sexual, luego de que en el año 2007 se filtraran unas fotografías de su boda con un hombre y afirmó que fue presionado a escribir una carta en la que expresó que era homosexual.

“Mi productor me llamó y me dijo: ‘Oye, ¿estás casado?’, y yo estaba como ‘oh, ¿por qué?’”, afirmó que alguien había conseguido las fotos y estaba intentando chantajear a Televisa.

El productor le dijo: “esto es todo, Televisa quiere negarlo todo”. Para el cantante fue difícil afrontar la realidad con los medios, “fue muy difícil para mí, porque sólo tenía 23 años y no tenía ninguna guía. Estaba Ricky Martin, pero él aún no había salido (del closet), no sabía cómo, especialmente porque me obligaron a hacerlo y no estaba listo”.