Chris Evans respondió fuertemente a críticas por beso gay en Lightyear

“Siempre habrá personas que tengan miedo y no se den cuenta y traten de aferrarse a lo que era antes. Pero esa gente se extingue como dinosaurios. Creo que el objetivo es no prestarles atención, avanzar y abrazar el crecimiento que nos hace humanos”, agregó.

Sobre el tema de la inclusión, Evans dijo que esto es algo que pasa “cada vez que ha habido un avance social, a medida que nos despertamos, porque la historia estadounidense, la historia humana es una de constante despertar y crecimiento social y eso es lo que nos hace buenos”.

Por su parte, se refirió al progreso mostrado por el estudio en materia inclusiva y añadió que “es maravilloso, me hace feliz. Es difícil no sentirse un poco frustrado porque incluso tiene que ser un tema de discusión. Que es este tipo de 'noticias'. El objetivo es que podamos llegar a un punto en el que sea la norma, y ​​que esto no tiene que ser un terreno desconocido, que eventualmente esto es así. Esa representación en todos los ámbitos es la forma en que hacemos películas”.