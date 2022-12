Catherine Siachoque habló sobre el nuevo aspecto de Miguel Varoni

En medio de una entrevista con la revista ‘People en Español’, Siachoque aseguró que ama su delgadez y, al parecer, de manera jocosa, su esposo alardea de su figura delante de ella.

“Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta y entonces hace ‘caballitos’ y me quita la ropa y se la pone ‘¡ay, me equivoqué!‘”, dijo la actriz.