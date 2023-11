Catalina Gómez apoya comentarios de Piqué y causa polémica

“La única manera de salir vivo de toda esta situación es no dar importancia a nada. (…) De todo lo que he vivido la gente no sabe ni el 10 %, pero no quiero que se sepa, es mi vida y lo he vivido yo. Es parte del circo, es parte del show que la gente opine, me da igual”, señaló para el programa.

En la entrevista, Piqué compartió que ha experimentado un proceso en el que siempre ha estado en el ojo público y enfatizó que si hubiera dado importancia a comentarios y críticas, se habría retraído.