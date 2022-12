Carolina Cruz compartió cuánto dinero gana con sus redes sociales

Entretanto, Rey le insistió y recordó que Cristina Hurtado dijo en medio de su programa que podría llegar a ganar alrededor de 100 millones en su cuenta de Instagram.

Ante estas declaraciones Cruz se atrevió a responder: “Eso Cris, me encanta porque además la adoro”. Indicó que sus ganancias no superan los 100 millones de pesos y que no le va mal en redes sociales.