Carlos Vives y Shakira reclaman el título de pioneros de fusiones musicales

Este abril el cantautor neoyorquino Prince Royce recibió el premio Pionero de los Latin American Music Awards. La distinción le hizo recordar sus inicios, "cuando muchos decían que lo mío no era bachata, porque era muy pop".

Royce comenzó con una versión en bachata y bilingüe del clásico "Stand By Me" en 2010. "Yo quería llevar la bachata a los jóvenes, no solo latinos, sino los que hablaban inglés también. Era algo que no se hacía en esa época", manifestó.

"Ahora, lo normal es hacer música de muchos géneros y varios idiomas", indicó el artista, cuya inspiración fue Juan Luis Guerra, quien fue el primero en hacer versiones sofisticadas de merengues y bachatas.