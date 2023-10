Presentador de TV acusa a programa de farándula de “robarle un chisme”

“Ellos días después publicaron el chisme que yo había contado y no me dieron el crédito, yo de inmediato le escribí al ‘Gordito Ariel’, y me dijo que no era con él, que él solo presentaba los chismes. Además, le escribí al director de contenido, y me dijo que a ellos les habían contado el día anterior, cuando yo lo había contado desde el domingo, y ya había salido en todos los medios”, añadió Ochoa.

“Me pregunto ¿qué hubiera pasado si hubieran tomado el chisme de un medio de comunicación grande, con mucho poder?, en cambio, como uno es independiente, ahí sí, nada que hacer, solamente este video”, dijo.

Finalmente, en el video Ochoa mostró su frustración por no poder hacer nada al respecto, y añadió: “¿quién ve Lo Sé Todo? Después del escándalo con Nanis Ochoa, y la falsa publicidad de este video musical, van para abajo”.