Carlos Calero y Caro Cruz denunciaron que utilizaban su imagen para estafas

En el programa Día a Día del canal Caracol, los presentadores Carlos Calero y Carolina Cruz, hablaron de una situación alarmante que se ha venido presentando con varias celebridades.

La nueva modalidad de robo consiste en que marcas o cuentas falsas utilizan su imagen para poder estafar a sus seguidores.

Tras escuchar la denuncia de Viviana Santos, a quien le robaron 500 mil pesos, tras ser contactada para presentar un supuesto evento; Carlos Calero fue invitado de manera virtual al programa matutino y comentó al respeto de los robos cibernéticos.

“Desde hace más de dos años he sido víctima de ser imagen de una serie de inversiones que nunca he hecho. Los anuncios aparecen en Facebook, Instagram y Twitter y todos los días recibo menajes con gente que me pregunta si eso es real”, afirmó el presentador de La Descarga.