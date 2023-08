Camilo lanza su nueva canción ‘Palpita’ junto a un artista de la India

“Siempre he sentido fascinación por la cultura y la tradición de la India. Tuve la oportunidad de ir allí y me enamoré. Años después me impresiona mucho lo que está pasando con la música Punjabi y cómo artistas como Diljit están sacando su tradición, su música y su sonido para todo el mundo”, comentó Camilo.

El colombiano precisó también que antes de tener la oportunidad de trabajar con Diljit ya lo admiraba, por lo que cuando se extendió el puente para hacerlo fue una gran sorpresa.