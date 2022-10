Britney Spears señala que su padre la trataba “como a un perro”

La ‘princesa del Pop’ reveló, a través de su cuenta de Instagram, algunos detalles de cómo era la relación con su padre, a quien señaló de “siempre estar ebrio”.

"Lo diré hasta el día que me muera... ¡¡¡mi familia arruinó mi vida!!! (...) Ellos me trataron como a un perro!!! (...) Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo MÁS FEO, el MIEDO de estar asustada por lo que él haría (...) ¡¡¡Él nunca fue un padre para mí porque él siempre estaba ebrio!!! (sic)”, contó Spears.

Además, indicó que su padre realizaba comentarios despectivos sobre su aspecto físico.

“Él me decía que el cuerpo de mi novio era perfecto y que yo necesitaba trabajar en el mío porque yo no estaba ejercitada... ¿¿¿QUÉ PADRE LE DICE A SU HIJA QUE SU NOVIO TIENE UN CUERPO PERFECTO??? Y que yo tenía mucho trabajo que hacer??? Siempre mi familia me hizo sentir que no era suficiente (sic)”, aseguró la intérprete de ‘Baby One More Time’.