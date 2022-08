‘El demonio en el espejo’, la nueva apuesta de terror con un tono familiar

“Realmente me apasiona este proyecto. De hecho, fue mi primer papel principal en un largometraje completo. Así que es algo que realmente tengo atesorado. Además, por supuesto, Olivia, el personaje, es muy especial para mí porque realmente me identifico con ella. Ella es un poco terca, es un poco testaruda, creo que a mi familia le gustaría argumentar que yo también soy así, pero a mí me solo me gusta decir que me apasionan las cosas.

Ella también es alguien que da un paso más y se esfuerza, que se atreve a ir más allá y hacer todo lo que pueda para proteger a su hermana. Por mi parte, que también soy hermana mayor de dos hermanos menores, puedo afirmar que también puedo sentir lo mismo. Haría casi cualquier cosa por mis hermanos como lo haría Olivia por su hermana”, mencionó Miller sobre su participación en la producción.