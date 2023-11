El fuerte mensaje con el que J Balvin respondió a la “tiradera” de Bad Bunny

J Balvin reaccionó a las pocas horas del lanzamiento mostrándose “extrañado” por la pulla de Bad Bunny, a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

“Nos apoyamos mutuamente, hicimos otra historia, creamos una historia nueva, creo yo, dentro de la música. No entiendo lo que pasa por la mente, realmente no entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona, así que realmente a mí eso me tiene extrañado”, dijo J Balvin.

En ese sentido, el colombiano le deseó lo mejor a Bad Bunny, con quien publicó en 2019 el exitoso álbum ‘Oasis’, y recalcó que además de ser un buen artista, es “muy buena persona”.