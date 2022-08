Así reaccionó Shakira al beso de Piqué y su nueva novia

Tras conocerse el video en el programa español, no cabe duda que el futbolista está enamorado de Chía, una joven de 23 años que habría conocido en un bar de copas de Barcelona en el que ella trabajaba, y Piqué le habría ofrecido un puesto en su empresa deportiva Kosmos.

“Estoy muy emocionada, es evidente que hay una relación. He visto muchísimo amor, le va a doler mucho a Shakira, porque es un Gerard Piqué que no hemos visto nunca. Nunca le he visto así con la cantante”, dijo Laura Roige, presentadora del programa de televisión español.